Милкинс одолел Уильямса и вышел в четвертьфинал турнира Champion of Champions 2023

Действующий чемпион турнира Welsh Open англичанин Роберт Милкинс вышел в четвертьфинал пригласительного турнира Champion of Champions 2023, который проходит в Болтоне (Англия). В матче 1/8 финала Милкинс нанёс поражение трёхкратному чемпиону мира валлийцу Марку Уильямсу со счётом 4:2.

В истории встреч соперников это лишь вторая победа Милкинса над Уильямсом, первую он одержал на турнире Welsh Open десять лет назад. Марк обыгрывал Роберта пять раз, однако предыдущий раз они встречались в 2018 году.

За выход в полуфинал Милкинс сыграет с чемпионом European Masters этого года Барри Хокинсом.

Напомним, накануне первыми четвертьфиналистами стали североирландец Марк Аллен и англичанин Али Картер. В полуфинал из этой пары вышел Аллен.