Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чеховские медведи» обыграли аутсайдера в чемпионате России по гандболу

«Чеховские медведи» обыграли аутсайдера в чемпионате России по гандболу
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились два матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. «Чеховские медведи» на выезде нанесли поражение волгоградскому «Каустику» со счётом 35:26. Самым результативным в составе гостей стал Александр Котов, забивший шесть мячей, пять раз отличился Дмитрий Санталов. У «Каустика» восемь мячей на счету Никиты Ларина.

«Чеховские медведи» одержали восьмую победу подряд и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, которую замыкает «Каустик», в активе которого одна ничья в восьми матчах.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап

«Каустик» (Волгоград) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 26:35 (14:20).

«Пермские медведи» — «Виктор» (Ставрополь) — 32:26 (18:16).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android