Сборная России по пляжному футболу проведёт три товарищеских матча с Парагваем

Сборная России по пляжному футболу в конце ноября проведет три товарищеских матча с Парагваем. Игры запланированы на 28, 29 и 30 ноября. Местом проведения встреч выбран парагвайский город Асунсьон.

«Состав в Парагвае у нас будет близкий к боевому. Ряду ведущих футболистов сейчас будет предоставлен отдых. У некоторых игроков появится шанс проявить себя уже на новом уровне в сборной», – сказал главный тренер национальной команды Михаил Лихачев в интервью «Матч ТВ».