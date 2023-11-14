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Сборная России по пляжному футболу проведёт три товарищеских матча с Парагваем

Сборная России по пляжному футболу проведёт три товарищеских матча с Парагваем
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Сборная России по пляжному футболу в конце ноября проведет три товарищеских матча с Парагваем. Игры запланированы на 28, 29 и 30 ноября. Местом проведения встреч выбран парагвайский город Асунсьон.

«Состав в Парагвае у нас будет близкий к боевому. Ряду ведущих футболистов сейчас будет предоставлен отдых. У некоторых игроков появится шанс проявить себя уже на новом уровне в сборной», – сказал главный тренер национальной команды Михаил Лихачев в интервью «Матч ТВ».

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