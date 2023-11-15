Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Светлана Журова: в МОК понимают, что Всемирные игры дружбы пройдут с большим успехом

Светлана Журова: в МОК понимают, что Всемирные игры дружбы пройдут с большим успехом
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) всем НОК отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году.

«Конечно, МОК не хочет, чтобы проходили Игры БРИКС, Игры дружбы, потому что так или иначе большинство крупнейших соревнований проводится под юрисдикцией МОК, а тут — без согласования с организацией. Они понимают, что к нам приедет большое количество спортсменов из многих стран, которые ничего не будут согласовывать с МОК, и наши соревнования пройдут с большим успехом. Мы предлагаем отличные условия, хороший призовой фонд, я уверена, что наши турниры будут интересны спортсменам со всего мира», — цитирует Журову ТАСС.

Материалы по теме
Винер — об Играх дружбы: никто не будет требовать отречься от флага, как это делает МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android