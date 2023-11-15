Песков: буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на рекомендацию национальным олимпийским комитетам со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России. При этом Песков подчеркнул, что Россия продолжил сотрудничать с МОК, несмотря на последние заявления представителей организации.

«Буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета. Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Всемирные игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.