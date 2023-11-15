Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Песков: буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир

Песков: буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир
Комментарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на рекомендацию национальным олимпийским комитетам со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России. При этом Песков подчеркнул, что Россия продолжил сотрудничать с МОК, несмотря на последние заявления представителей организации.

«Буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета. Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Всемирные игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Материалы по теме
Мария Захарова: ангажированные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android