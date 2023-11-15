Мария Захарова: ангажированные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова директора департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода, который ранее рекомендовал всем НОК не принимать участие во Всемирных играх дружбы в России.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — приводит слова Захаровой «Спорт-экспресс».

Напомним, Всемирные игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу турнира войдут баскетбол, бокс, лёгкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, дзюдо, а также пляжный футбол, спортивное программирование, акробатический рок-н-ролл и другие виды спорта.