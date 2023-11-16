Okko будет показывать бобслей и скелетон

Okko будет эксклюзивно показывать чемпионат мира и Кубок мира по бобслею и скелетону. Okko увеличит объём зимних олимпийских видов спорта в сервисе за счёт эксклюзивных прав на трансляцию событий Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на три года, дополнив бобслеем и скелетоном хоккей, биатлон и фигурное катание.

Okko начнёт показывать бобслей и скелетон с первого этапа Кубка мира сезона-2023/2024, который пройдёт в Яньцине. Трансляции стартуют 17 ноября. Подписчики сервиса смогут смотреть бобслей и скелетон без дополнительной платы.

Соревнования, проходящие под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона, можно будет смотреть в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах. В Okko также будут доступны аналитические материалы, хайлайты и другой контент. Ключевые события можно будет посмотреть на телеканале «Okko Спорт».

Ранее Okko стал крупнейшей и единственной платформой, транслирующей все главные российские и международные турниры по фигурному катанию, объявив о запуске осенью 2022 года. За сезон трансляции набрали более 8 млн просмотров.

«В Okko можно смотреть все спортивные трансляции, доступные на территории России, от Ла Лиги и баскетбольной Евролиги до биатлона, хоккея, фигурного катания и российского футбола. Сегодня наш ростер зимних видов спорта пополнился бобслеем и скелетоном. По данным Международной федерации, в мире более 500 миллионов поклонников бобслея и скелетона, Уверен, та их часть, которая живёт в России, высоко оценит технологии и качество Okko», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.