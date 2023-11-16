Звезда сборной Франции перейдёт в регби-7, чтобы выступить на Олимпиаде в Париже

Капитан сборной Франции по регби, игрок клуба «Тулуза» Антуан Дюпон в ближайшее время официально объявит о переходе в регби-7. Ожидается, что объявление будет сделано в понедельник, 20 ноября, за 250 дней до Олимпиады 2024 года в Париже, сообщает AFP.

Также, по информации агентства, Дюпон не будет принимать участие в Кубке шести наций — 2024 по регби-15. Он намерен сконцентрироваться на подготовке к Олимпийским играм. Официально о своём будущем Дюпон объявит на совместной пресс-конференции «Тулузы» и Федерации регби Франции.

Напомним, соревнования по регби-7 впервые были включены в программу Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Олимпийских играх 1900, 1908, 1920 и 1924 годов проводились соревнования по регби-15.