«Без физической нагрузки не осталась». Мария Ласицкене рассказала об отдыхе в межсезонье

Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене рассказала об отдыхе и подготовке к сезону.

«На сей раз моё межсезонье получилось большим. Наверное, впервые в своей спортивной карьере я отдыхала больше двух месяцев. Хотя обычно отпуск длится в два раза меньше. Но мне важна была перезагрузка, как физическая, так и психологическая. Отдых вышел разносторонним. Мы с супругом проводили время на море с нашими родителями и очень много путешествовали вдвоем. Думаю, что за эти пару месяцев я установила рекорд по количеству пройденных километров, так что без физической нагрузки в итоге не осталась.

Ближе к концу октября я начала пред-подготовку к ОФП под присмотром реабилитолога Игоря Степанова. А с первого ноября уже занимаюсь ОФП по планам Геннадия Гариковича Габриляна. Рабочий процесс идёт спокойно и это самое главное. В декабре мы приступим к техническим тренировкам», — приводит слова Ласицкене пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).