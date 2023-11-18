Непомнящий показал второй результат в первый день блица на турнире в Сент-Луисе

В Сент-Луисе (США) продолжается турнир по быстрым шахматам St. Louis Rapid & Blitz, который является четвёртым этапом Grand Chess Tour — 2023. В четвёртый день соревнований, 17 ноября, спортсмены сыграли блиц в один круг. Каждый провёл по девять партий.

Россиянин Ян Непомнящий показал в пятницу второй результат. Он набрал 6 очков. Непомнящий одержал шесть побед и потерпел три поражения. Россиянин победил белыми фигурами американцев Рэя Робсона, Фабиано Каруану и Джеффри Сюна, чёрными — француза Максима Вашье-Лаграва, американца Самуэля Севяна и вьетнамца Ле Куанг Льема. Он проиграл белыми американцу Уэсли Со и французу Алирезе Фирудже, чёрными — нидерландцу Анишу Гири.

Лучше Непомнящего в пятницу сыграл только Вашье-Лаграв, набраший в блиц 7 очков (шесть побед, две ничьи и поражение). Непомнящий по дополнительным показателям опередил Со, также набравшего 6 очков, но оставшегося в таблице дня третьим. Далее расположились Фируджа (5,5 очков), Каруана (5), Ле Куанг Льем (4,5), Гири (3,5), Сюн (3), Робсон (2,5) и Севян (2).

По сумме четырёх дней соревнований в лидеры вышел Вашье-Лаграв с 17 очками. Вторую позицию делят Каруана и Непомнящий (по 15 очков). Далее идут Фируджа (14,5), Ле Куанг Льем (13,5), Со и Робсон (по 13), Гири (12,5), Севян (11) и Сюн (10).

Турнир в Сент-Луисе проходит с 14 по 19 ноября. С 14 по 16 ноября шахматисты играли в формате рапида (25 минут + 10 секунд на ход). В нём за победу начислялось два очка, за ничью — одно. 17 и 18 ноября спортсмены играют блиц (5 минут + 2 секунды на ход). В блице за победу даётся одно очко, за ничью – 0,5 очка.