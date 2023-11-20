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20-летний Бородин установил рекорд России на дистанции 200 м комплексным плаванием

Чемпион Европы 2021 года российский пловец Илья Бородин выиграл чемпионат России на короткой воде на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Соревнования проходят Санкт-Петербурге и продлятся до 25 ноября.

20-летний Бородин одержал победу с результатом 1 минута 53,09 секунды, что является новым рекордом России на данной дистанции. Серебряным призёром соревнований стал Максим Ступин (1.53,72), тройку призёров замкнул Алексей Сударев (1.54,99).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург. Комплексное плавание, 200 метров. Мужчины

1. Илья Бородин — 1.53,09 секунды (рекорд России).

2. Максим Ступин — 1.53,72 секунды.

3. Алексей Сударев — 1.54,99 секунды.

Отметим, что для Бородина это третье золото ЧР, первые два он завоевал на дистанции 400 м комплексным плаванием.