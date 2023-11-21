Экс-россияне Сарана и Предке помогли сборной Сербии выиграть командный ЧЕ по шахматам

Сборная Сербии по шахматам одержала победу на командном чемпионате Европы в открытом турнире. В девяти турах сербы одержали семь побед, один матч свели вничью, один проиграли.

В составе чемпионов два бывших российских шахматиста, выступающих теперь под флагом Сербии. Это уроженец Димитровграда Александр Предке и родившийся в Москве Алексей Сарана. Также за команду на турнире выступали Александар Инджич, Маркус Роберт и Велимир Ивич.

Второе место в открытом зачёте получила сборная Германии, не проигравшая ни одного матча, но победившая только в шести из них. Бронза у команды Армении. У женщин чемпионом Европы стала сборная Болгарии, на втором месте сборная Азербайджана, национальная команда Франции замыкает призовую тройку.