Прошение об УДО бегуна-ампутанта Оскара Писториуса рассмотрят в ЮАР 24 ноября

Прошение об условно-досрочном освобождении южноафриканского бегуна-ампутанта Оскара Писториуса, осуждённого за убийство его девушки Ривы Стенкамп в 2013 году, будет рассмотрено 24 ноября, сообщает AFP.

В марте текущего года прошение паралимпийца было отклонено, так как он не отбыл минимальный срок содержания под стражей. Комиссия по условно-досрочному освобождению повторно рассмотрит прошение Писториуса и решит, готов ли заключённый к социальной интеграции. В случае положительного решения комиссии будет назначена дата выхода Писториуса из тюрьмы.

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Писториус убил Стенкамп 14 февраля 2013 года, сделав несколько выстрелов в запертую дверь ванной комнаты в своём доме. В 2014 году паралимпиец был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к пяти годам тюрьмы, однако был выпущен через год и отправлен под домашний арест. Произошедшее вызвало ряд протестов прокуратуры, и в 2017 году Писториуса приговорили к 13 годам и 5 месяцам тюремного заключения за умышленное убийство.