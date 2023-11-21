«Учусь у неё каждый день». Трэвис Келси — о романе с Тейлор Свифт

Звёздный игрок команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси рассказал о знакомстве со знаменитой певицей Тейлор Свифт, с которой его связывают романтические отношения.

Как оказалось, всё началось летом на концерте Свифт, который проходил на стадионе, где играют «Чифс». Тогда Трэвис подарил Тейлор так называемый «браслет дружбы», на котором написал свой телефон. А юные кузены певицы фотографировались рядом с его шкафчиком. Затем он пригласил её на свой матч.

«Я никогда не встречался с кем-то, у кого была бы такая аура… Никогда с этим не сталкивался. Но это меня не пугает. Она всё время под пристальным вниманием, её каждый божий день рассматривают через увеличительное стекло, папарацци возле её дома, возле каждого ресторана, в который она ходит. Но, возвращаясь домой, она просто живёт и наслаждается жизнью.

Я никогда не был многословен. Но быть рядом с ней и видеть, насколько умна Тейлор, это чертовски ошеломляюще. Я учусь у неё каждый день.

Все знают, что я семьянин. Её команда — это её семья. Её семья много чего делает с точки зрения тура, маркетинга, присутствия, поэтому я думаю, что у неё тоже есть немало подобных ценностей, и это как раз по мне», — приводит слова Келси The Wall Street Journal.