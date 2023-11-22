Спортсменов, не вернувшихся на Украину с соревнований, хотят исключить из сборных страны

С начала специальной военной операции с Украины уехали и не вернулись 309 спортсменов и тренеров – 3,41% от числа выезжавших.

Спортсменам разрешено покидать территорию Украины, чтобы представлять страну на соревнованиях и сборах. С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года этим правом воспользовались 9058 спортсменов и тренеров. При этом в Украину не вернулись 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским, что составляет 3,41% от выезжавших.

«В случае нарушения условий, определённых обязательством по срокам возвращения на Украину, Минмолодёжьспорта совместно со спортивными федерациями прорабатывается вопрос об исключении таких лиц из состава национальных команд Украины и лишении их спортивных званий», – приводит ответ Министерства молодёжи и спорта Украины издание «Фокус».