Пловчиха Арина Суркова установила рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем

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25-летняя российская пловчиха Арина Суркова установила национальный рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем в полуфинальном заплыве чемпионата России – 2023 на короткой воде. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Суркова выиграла полуфинальный заплыв с результатом 24,58 секунды. Стоит отметить, что Арина превзошла собственное достижение, установленное 23 ноября 2022 года (24,84 секунды).

Суркова имеет опыт выступлений на мировой арене, она является серебряным призёром чемпионата Европы 2021 года в комбинированной эстафете 4x100 м и бронзовым призёром турнира в смешанной эстафете 4x200 м вольным стилем.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург. Баттерфляй, 50 метров. Женщины. Полуфинальный раунд