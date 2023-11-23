В Лондоне прошла премьера фильма о Ронни О'Салливане. На неё пришёл Дэвид Бекхэм

В Лондоне (Великобритания) состоялась премьера фильма о семикратном чемпионе мира по снукеру Ронни О'Салливане под названием «Ронни О'Салливан: Край всего». Мероприятие посетили такие селебрити, как Дэвид Бекхэм, Джадд Трамп, Алессия Руссо и другие.

Ронни на премьере сопровождали жена Лейлла Руасс, мать Мария и дети.

Фото: John Phillips/Getty Images

Фильм снимался в 2022 году на чемпионате мира, где О'Салливан завоевал свой седьмой титул и сравнялся по этому показателю с легендарным Стивеном Хендри. Его спродюсировала компания Бекхэма. Картина погрузит зрителей в жизнь величайшего снукериста: от обвинения в убийстве его отца до его мучительного поиска совершенства.

Фильм вышел на экраны 21 ноября, его покажут только в кинотеатрах Великобритании и Ирландии, а спустя пару дней (23 ноября) он станет доступен на Prime Video.