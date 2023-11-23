Томпсон-Хера сменила тренера и будет тренироваться вместе с Фрейзер-Прайс

Менеджмент ямайской бегуньи Элейн Томпсон-Хера объявил, что спортсменка меняет тренера, сообщает NBC. Работой с ней теперь будет заниматься Рейнальдо Уолкотт. Сообщалось, что от прошлого тренера — Шаникье Осборна — Томпсон-Хера ушла сама из-за вопросов по поводу зарплаты.

Уолкотт начал тренировать другую известную ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс перед Олимпийскими играми в Токио. Ранее спортсменки уже работали одновременно с одним наставником Стивеном Фрэнсисом, пока Фрейзер-Прайс не перешла к Уолкотту.

Эти две ямайские бегуньи одержали четыре победы на четырёх последних Олимпиадах на дистанции 100 м. Также Томпсон-Хера выиграла ОИ в Токио и Рио-де-Жанейро на 200 м. В столице Японии спортсменка также победила в эстафете 4х100 м.