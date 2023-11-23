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Чемпион мира Дин Лижэнь сыграет на турнире в Нидерландах после долгого перерыва

Чемпион мира Дин Лижэнь сыграет на турнире в Нидерландах после долгого перерыва
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17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь вошёл в список участников турнира Tata Steel Chess 2024, который пройдёт в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 12 по 28 января. Состав участников опубликован на официальном сайте турнира.

Помимо чемпиона свои силы в Вейк-ан-Зее проверит россиянин Ян Непомнящий, узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов, француз Алиреза Фируджа, Аниш Гири из Нидерландов и другие гроссмейстеры. Известно, что на турнире не сыграет 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Заметим, действующий обладатель шахматной короны вернётся за доску после внушительного перерыва. До соревнований в Нидерландах китайский гроссмейстер последний раз играл в мае 2023 года на Superbet Chess Classic Romania. Сам шахматист объясняет долгое отсутствие на турнирах проблемами со здоровьем, однако никаких подробностей не раскрывается.

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