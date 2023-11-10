Чемпион России по шахматам: тот факт, что Дин Лижэнь не играет, уже вызывает вопросы

Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев высказался о том, что новый чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь не участвует в турнирах после завоевания титула.

«По-хорошему, это ненормальная ситуация. Человек — чемпион мира, а он не играет пять-шесть месяцев уже. Это вызывает вопросы. С другой стороны, может, у Дина что-то с самочувствием или он долго восстанавливается. Видно было, что во время матча у Лижэня были сложности с восстановлением, проблемы с нервной системой. Это было заметно в трансляции, во время пресс-конференций. Люди, которые были на матче, тоже потом делились разной информацией по его самочувствию. Надеюсь, что в какой-то момент Дин Лижэнь вернётся. Если он не будет играть ещё месяца три-четыре или больше, то это, очевидно, будет подрывать его чемпионский статус», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.