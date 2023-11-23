НФЛ: расписание матчей 12-го тура

23 ноября начинается 12-я игровая неделя в Национальной футбольной лиге (НФЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
23 ноября, четверг
20:30 мск. «Детройт Лайонс» — «Грин-Бэй Пэкерс»
24 ноября, пятница
0:30 мск. «Даллас Ковбойз» — «Вашингтон Коммандерс»
4:20 мск. «Сиэтл Сихокс» — «Сан-Франциско Форти Найнерс»
23:00 мск. «Нью-Йорк Джетс» — «Майами Долфинс»
26 ноября, воскресенье
21:00 мск. «Атланта Фэлконс» — «Нью-Орлеан Сэйнтс»
21:00 мск. «Индианаполис Кольтс» — «Тампа-Бэй Бакканирс»
21:00 мск. «Нью-Йорк Джайентс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс»
21:00 мск. «Теннесси Тайтенс» — «Каролина Пантерс»
21:00 мск. «Хьюстон Тексанс» — «Джэксонвилл Джагуарс»
21:00 мск. «Цинциннати Бенгалс» — «Питтсбург Стилерз»
27 ноября, понедельник
0:05 мск. «Аризона Кардиналс» — «Лос-Анджелес Рэмс»
0:05 мск. «Денвер Бронкос» — «Кливленд Браунс»
0:25 мск. «Лас-Вегас Рэйдерс» — «Канзас-Сити Чифс»
0:25 мск. «Филадельфия Иглз» — «Баффало Биллс»
4:20 мск. «Лос-Анджелес Чарджес» — «Балтимор Рэйвенс»
28 ноября, вторник
4:15 мск. «Миннесота Вайкингс» — «Чикаго Беарз»