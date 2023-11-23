ФИДЕ продлила россиянам и белорусам право выступать под флагом организации до 2025 года

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала на своём официальном сайте резолюцию, одно из положений которой позволяет шахматистам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях под флагом федерации.

«Продление представительства флага ФИДЕ для российских и белорусских игроков: российским и белорусским игрокам, выступающим в настоящее время под флагом ФИДЕ, будет предоставлено продление для продолжения игры под флагом ФИДЕ до 1 января 2025 года», — говорится в тексте официального заявления.

Напомним, ФИДЕ лишила шахматистов России и Беларуси права выступать на турнирах под национальными флагами в феврале 2022 года, разрешив при этом выступления под флагом Международной шахматной федерации.