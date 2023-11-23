Пловец Александр Степанов установил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем

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Российский пловец Александр Степанов одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем в рамках чемпионата России на короткой воде, установив национальный рекорд. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Степанов стал чемпионом России в данной дисциплине, преодолев дистанцию за 7 минут 34,58 секунды. Ранее данный рекорд России принадлежал Александру Егорову (7.35,97).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург. Вольный стиль, 800 метров. Мужчины. Финал

Александр Степанов — 7.34,58 секунды. Кирилл Мартынычев — 7.36,75. Савелий Лузин — 7.41,04.

Стоит отметить, что Степанов не единственный, кто установил рекорд в данном заплыве. Также рекордное время правда среди юношей установил Лузин. Он побил достижение Андрея Филипеца (7.41,43).