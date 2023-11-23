Чикунова ответила Ефимовой, выйдя на старт заплыва в футболке «Зенита»

Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне Евгения Чикунова вышла на полуфинальный заплыв стометровки брассом на чемпионате России короткой воде в Санкт-Петербурге в футболке футбольного клуба «Зенит».

Чикунова квалифицировалась в финал с лучшим временем 1.03,79, опередив белорусскую Алину Змушко (1.04,73) и соотечественницу Юлию Ефимову (1.06,08).

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита».

Напомним, что ранее Юлия Ефимова вышла на финал заплыва 50 метров брассом в футболке «Спартака». Победу тогда одержала Чикунова, а Ефимова стала третьей, уступив ещё и Змушко.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Водный матч».

Финал на дистанции 200 метров брассом пройдёт на чемпионате России завтра, 24 ноября.