«Не гадаю, что будет». Евгений Рылов — о возможном допуске на Олимпиаду-2024

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов ответил на вопрос о том, ждёт ли он приглашения на Олимпийские игры – 2024.

Рылов принимал участие в митинге-концерте, посвящённом годовщине присоединения Крыма, за что был временно дисквалифицирован Международной федерацией плавания. В критерии допуска нейтральных атлетов на международные соревнования и Олимпийские игры входит отсутствие активной поддержки СВО.

«Я не гадаю, что будет. Есть какие-то чёткие планы, как готовиться. Есть другие соревнования, к которым можно готовиться и на них концентрироваться. Если что, можно подстроиться. Я никуда не дергаюсь, не прыгаю, не скачу. Есть план годовой, мы с тренером его и исполняем», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.