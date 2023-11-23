Евгений Рылов: я нацелен на рекорды. Для начала хочу превзойти самого себя

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, где ищет мотивацию тренироваться в условиях отстранения от международных соревнований.

«Я ищу мотивацию довольно просто. Всю жизнь она у меня одна — время. В любом случае без прогресса нет как такового смысла тренироваться. Удерживать результат можно и не особо сильными нагрузками, а чтобы его уличить, надо из кожи вон лезть.

Да, я нацелен на рекорды. Для начала хочу превзойти самого себя, свои личные результаты. А потом, по возможности, рекорд мира.

Важно ли бить рекорды, чтобы утереть нос иностранцам? Это не так важно. Гораздо важнее, где и в какой момент ты ставишь рекорд. Скажем так, на Олимпийских играх морально тяжелее установить какие-то рекорды. Там есть давление. Понятно, что соперники те же, критерии те же, но важность мероприятия совсем иная. В этом плане, на своих соревнованиях проще устанавливать лучшие результаты в мире. Меньше ли здесь давления? Не знаю, все индивидуально, но в принципе, наверное, да. Тут ты больше сам с собой работаешь. Тебя не так смущают какие-то люди, которые могут плыть по дорожке на первых метрах. Даже если ты вышел заряженным на дорожку, а тут 8 человек таких же, то ты скорее пытаешься победить себя, а не других. Я, например, люблю, когда есть такой азарт, когда чувствуешь запах крови. Больше и больше хочется стремиться к своей цели. Сейчас такого нет, поэтому я ловлю кураж с того, что подбираюсь к тем секундам.

Конкуренция в России сейчас явно растёт. Раньше под нагрузкой я был второй, а теперь под нагрузкой не попадаю в призы. Конкуренция на спине Яно растет: на 50 и 100 м сильнее, на 200 м – поменьше», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.