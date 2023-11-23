Мини-футбольный «КПРФ» в серии пенальти обыграл «Норильский никель» в ЧР

«КПРФ» и «Норильский никель» провели первый из двух перенесённых матчей второго тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались московские футболисты – 4:2. Героем концовки матча и серии пенальти стал голкипер «КПРФ» Дмитрий Путилов, дважды отбивший удар Владимира Саносяна.

Второй из перенесённых матчей второго тура состоится на площадке «КПРФ» завтра, 24 ноября. После этого у всех команд Суперлиги будет по 18 проведённых матчей.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

2-й тур. Первый матч

«КПРФ» (Москва) – «Норильский никель» — 3:2 (0:1, 2:1, по пен.- 4:2).

Голы: Бурков, 25, Саносян, 28 (автогол) – Кудзиев, 9, Нандо, 28.