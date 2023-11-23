Алексей Гребнев досрочно стал чемпионом мира по шахматам среди юношей до 18 лет

Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет. В 10-м туре первенства мира, которое проходит в Монтесильвано (Италия), Гребнев одержал победу над представителем Индии Вуппалу Пранита.

Гребнев набрал 9,5 очков из 10 (девять побед и одна ничья). Вторым идёт ещё один россиянин Володар Мурзин, который также одержал победу в 10-м туре, как и Константин Попов. В женском турнире до 18 лет Анна Журова нанесла поражение лидирующей Рошель Ву.

В категории юношей до 16 лет свои партии выиграли Тамерлан Чындыгыр и Александр Хрипаченко. Александра Шведова обыграла Дарью Бондарь.

В соревновании юношей до 14 лет Давид Ахмедов в российском дерби был сильнее Саввы Ветохина. Победы в этой возрастной группе также одержали Артем Усков и Ирен Люцингер.