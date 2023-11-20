Ян Непомнящий показал характер на турнире в США. Хороший знак перед турниром претендентов

В американском Сент-Луисе вскоре состоится фактически последний супертурнир года, который окончательно определит состав участников турнира претендентов в Канаде. Битва идёт за квоту по лучшему рейтингу и за звание турнирного чемпиона года. Из игроков элиты спокойно могут чувствовать себя россиянин Ян Непомнящий, а также американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана. Кроме них, в турнир пробились индусы Сантош Видит и Рамешбабу Прагнанандха, а также сенсация сезона – азербайджанец Ниджат Абасов, попавший в претендентский после отказа Карлсена. Все они могут бронировать билеты в Северную Америку на март, а другим топ-шахматистам надо грести изо всех сил – двери закрываются!

Классический турнир в Сент-Луисе начнется 21 ноября, а перед этим прошла разминка – сильные старты по рапиду и блицу. Правда, без чемпиона мира по быстрым шахматам Магнуса Карлсена, который сражается на командном чемпионате Европы, и без чемпиона мира в классике Дин Лижэня, недавно объявившего, что он прервёт своё затворничество в Вейк-ан-Зее в 2024 году. Но состав всё равно был очень солидным: Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Алиреза Фируджа (Франция), Джеффри Шонг (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Рэй Робсон (США) и Самуэль Севян (США).

Начало оказалось для Непомнящего не слишком радужным: Ян стартовал без побед, но затем начал шаг за шагом переламывать ситуацию. В итоге после рапида Ян оказался на отметке 50% (и, соответственно, в середине таблицы), а в блице начал бороться за первые места с лидерами. Но в финишном створе по итогам и рапида, и блица первым оказался Фабиано Каруана – отречение Карлсена словно придало его сопернику по матчу 2018 годы новые силы. Каруана сейчас полон решимости дойти до битвы с Дин Лижэнем, и именно он, несомненно, будет главной угрозой для Непомнящего в претендентском. В Сент-Луисе Фаби, имея репутацию не самого сильного игрока с укороченным контролем, работал очень мощно и победил с 21 очком из 36 возможных!

Фабиано Каруана Фото: FIDE

Второе место занял Максим Вашье-Лаграв. Этот отборочный цикл оказался для француза откровенно провальным, но на турнире в США он главным образом дышал в спину лидеру и отстал на пол-очка. Что касается Непомнящего, то для него делёж 3-4-го мест с Ле Куанг Льемом трудно назвать большой удачей, но после тяжелейшего начала Ян показал свою силу и характер. А, например, тот же Фируджа, который ещё недавно ходил в главных вундеркиндах и ради противостояния с которым Карлсен готов был продолжить матчи за корону, сделать этого не смог и оказался в таблице ниже Непомнящего.

Давайте посмотрим пару ярких достижений россиянина!

Ян Непомнящий (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Сент-Луис-2023. Блиц. 11-й тур

Джеффри Шонг (США) – Ян Непомнящий (России)

Сент-Луис-2023. Блиц. 16-й тур

Какая на самом деле текущая форма Яна? Будет ли россиянин темнить в классическом турнире или до претендентского ещё далеко и можно дать прямой бой принципиальным конкурентам? Всё это мы уже узнаем совсем скоро! Ведь в ближайшие полгода перед Непомнящим стоит одна сверхзадача. Три раза подряд претендентские циклы никто ещё не выигрывал, если не считать эпоху противостояний Корчного с Карповым и Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») с Карповым с её многочисленными оговорками. А Яну очень нужно это сделать!