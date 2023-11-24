Ефимова вышла на старт финала 100 м брассом в футболке «Спартака», Чикунова — «Зенита»

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вновь вышли на старт соревнований в рамках чемпионата России на короткой воде в форме футбольных клубов. На финальный заплыв на 100 м брассом Юлия Ефимова, представляющая Московскую область, вышла в футболке «Спартака», а Евгения Чикунова, выступающая за Санкт-Петербург, — «Зенита».

Ранее спортсменки уже выходили на старт в форме клубов: в первый день соревнований Ефимова вышла на старт в футболке «Спартака», Чикунова же появилась в форме «Зенита» в четвёртый день соревнований.

В финале на 100 м брассом победила Евгения Чикунова, Юлия Ефимова стала третьей. Второе место заняла белорусская пловчиха Алина Змушко.

Отметим, что после завершения соревнований российские спортсменки поздравили друг друга с успешным выступлением и обнялись.