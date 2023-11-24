Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чикунова выиграла финал на 100 м брассом на чемпионате России, Ефимова стала третьей

Российская пловчиха Евгения Чикунова, многократная чемпионка России, выиграла финал на 100 м брассом на чемпионате России на короткой воде. Спортсменка преодолела дистанцию с итоговым временем 1.02,80.

Второе место заняла белорусская пловчиха Алина Змушко, участница Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). Она показала в заплыве время 1.04,41.

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира из России Юлия Ефимова стала третьей, преодолев дистанцию за 1.05,37.

Отметим, что после финала соревнований Евгения Чикунова и Юлия Ефимова поздравили друг друга с выступлением и обнялись.

Чемпионат России на короткой воде. Женщины. 100 м брассом

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) — 1.02,80.

2. Алина Змушко (Беларусь) — 1.04,41.

3. Юлия Ефимова (Московская область) — 1.05,41.