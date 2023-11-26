Борчин — о лишении золота ЧМ: ничего никому не докажешь, последнее слово за Западом

Олимпийский чемпион 2008 года в спортивной ходьбе на 20 км Валерий Борчин рассказал, как пережил лишение двух золотых медалей чемпионатов мира (2009, 2011) из-за нарушения антидопинговых правил.

«Не обидно ли, что лишили? Обидно, что ничего и никому не докажешь. Поскольку в таких ситуациях последнее слово всегда за Западом. Как их сторона решит, так и будет. А они всех и всегда стригли под одну гребёнку — виноват, не виноват… Пытаться восстановить справедливость — бесполезно, ничего не докажешь.

Остались ли у меня эти медали чемпионатов мира? Нет. Я их сразу вернул. Отдал в нашу федерацию лёгкой атлетики.

Говорите, что надо было хотя бы продать? Нет, таким образом я точно не стал бы поступать. Не представляю, как можно продать медаль, которая добывалась потом и кровью. Слава богу, и предложений от коллекционеров не поступало. Заверяю вас, я бы им отказал», — приводит слова Борчина «Столица С».