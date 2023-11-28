Чемпионка Олимпиады-2020 по спортивной гимнастике Ли набрала 20 кг из-за проблем с почками

Олимпийская чемпионка 2020 года в многоборье, чемпионка мира 2019 года в командном первенства американская гимнастка Суниса Ли призналась, что набрала почти 20,5 килограмма (45 фунтов) из-за проблем с почками. Именно по этой причине Ли готовится к чемпионату мира – 2023 вне состава сборной США.

«Я проснулась словно опухшей. Мои пальцы так отекли, что не влезали в накладки, и я не могла захватить жердь брусьев. Я не могла влезть ни в одну свою одежду. Мои глаза так отекали, что я не могла их закрыть. Всё моё тело опухало, потому что организм задерживал воду, я даже сальто не могла сделать. Всё было совсем иначе, мне пришлось научиться справляться с этим.

У меня никогда раньше не было проблем со здоровьем, поэтому проснуться в один прекрасный вторник и даже не узнать себя — это так страшно», — приводит слова Ли USA Today.

Ли также сообщила, что в данный момент её состояние заметно улучшилось, в частности за счёт нового рациона, однако бывают как хорошие, так и плохие дни.

Ли пока с осторожностью оценивает возможность своего выступления на Олимпиаде-2024.

«Очевидно, что Олимпийские игры всегда будут у меня в голове. Но я просыпаюсь каждое утро и не думаю: «Хочется попасть на Олимпиаду». Я не пытаюсь заглядывать слишком далеко, потому что это может только усилить нежелательное давление и стресс», — призналась американка.