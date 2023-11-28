Тягачёв — об инициативе встречи со сборной США по плаванию: пытаться надо, мы сильные

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказал свою позицию по поводу проведения встречи по плаванию между сборными России и США.

«Инициатива проведения мероприятий по спортивной линии нужна всегда. И то, что Владимир Сальников считает возможным, что федерация плавания США ответит на предложение, это совсем другое. Важно, какое будет отношение, — запретит ли это центральная власть Америки, сказать трудно. На сегодняшний день такие посылы с нашей стороны могут быть по многим видам спорта. Сейчас это провести, видимо, пока нереально. Но пытаться надо, мы сильные. Сильные стараются, а слабые молчат. И пытаться через международные федерации привлекать наших спортсменов к участию в таких соревнованиях — это очень здорово», — сказал Тягачёв в интервью «РИА Новости».

Напомним, ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что предложил руководству Американской федерации плавания провести матч Россия — США. Ориентировочно встреча запланирована на период после февральского чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Дохе (Катар).