Колобков — о возможной встрече со сборной США по плаванию: думаю, это неосуществимо

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на возможное проведение встречи по плаванию между сборными России и США.

«Было бы хорошо, конечно, такой матч провести, но, думаю, это неосуществимо. Мы проводим много открытых соревнований и видим, что из этих стран к нам никто не едет. Инициатива замечательная — как Игры доброй воли в своё время. В этом есть смысл, необходимо возобновить какое-то сотрудничество в сфере спорта. Предложить провести такой матч можно, но результата, полагаю, не будет», — сказал Колобков в интервью «РИА Новости».

Напомним, ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что предложил руководству Американской федерации плавания провести матч Россия — США. Ориентировочно встреча запланирована на период после февральского чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Дохе (Катар).