Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче
Комментарии

Сборная России по пляжному футболу одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Парагвая. Встреча прошла на стадионе «Лос‑Пинанди» в Асунсьоне (Парагвай) и завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян.

Голы в составе сборной России забили игроки Виктор Крышанов, Остап Фёдоров, Фёдор Земсков, Артём Волошин и Амадиус Виноградов, оформивший дубль в этой встрече. За команду Парагвая голами отметились игроки Сиксто Ариэль Кантеро Сентурион и Луис Гомес.

Напомним, завтра, 30 ноября, подопечные Михаила Лихачёва проведут ещё один контрольный матч со сборной Парагвая в рамках учебно-тренировочного сбора. Национальная команда Парагвая занимает четвёртое место в мировом рейтинге. Лидером рейтинга является сборная Бразилии.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android