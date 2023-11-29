Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Парагвая. Встреча прошла на стадионе «Лос‑Пинанди» в Асунсьоне (Парагвай) и завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян.

Голы в составе сборной России забили игроки Виктор Крышанов, Остап Фёдоров, Фёдор Земсков, Артём Волошин и Амадиус Виноградов, оформивший дубль в этой встрече. За команду Парагвая голами отметились игроки Сиксто Ариэль Кантеро Сентурион и Луис Гомес.

Напомним, завтра, 30 ноября, подопечные Михаила Лихачёва проведут ещё один контрольный матч со сборной Парагвая в рамках учебно-тренировочного сбора. Национальная команда Парагвая занимает четвёртое место в мировом рейтинге. Лидером рейтинга является сборная Бразилии.