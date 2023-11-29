Юношеская сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал Copa mundo do futsal

Сборная России по мини-футболу в возрасте до 17 лет досрочно оформила выход в 1/4 финала международного турнира Copa mundo do futsal, проходящего в Бразилии.

В 1-м туре юноши уверенно переиграли сверстников из клуба «Нью-Йорк Эквадор» со счётом 10:1. Во 2-м туре сборная России встречалась с юношеской командой клуба «Ривер Плейт» (Аргентина). Игра также завершилась крупной победой россиян, счёт матча — 7:1.

Одержав две победы в группе, юношеская сборная России по мини-футболу гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В третьем туре группового этапа определится итоговое место россиян в квартете C. Соперниками россиян станут юноши из клуба «Палмейрас» (Бразилия). Матч состоится 29 ноября и начнётся в 18:00 мск.