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Мама юного болельщика ответила журналистам, обвинившим мальчика в двойном расизме

Мама юного болельщика ответила журналистам, обвинившим мальчика в двойном расизме
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Мама юного болельщика «Канзас-Сити Чифс», оказавшегося вокруг расового скандала, Шэннон Армента в соцсетях ответила критикам.

«Просто остановитесь уже. Он сам вообще-то является представителем коренных народов США», — написала Армента в социальных сетях.

Холден Армента с чирлидершами «Лас-Вегас Рэйдерс»

Холден Армента с чирлидершами «Лас-Вегас Рэйдерс»

Фото: Социальные сети Шэннон Арменты

Напомним, во время матча «Чифс» с «Лас-Вегас Рэйдерс» в объектив телекамер попал мальчик в головном уборе коренных американцев и с выкрашенным в чёрный и красный цвета лицом. Чёрный и красный являются цветами клуба «Канзас-Сити Чифс», однако лицо ребёнка было заснято под углом, при котором было видно лишь правую сторону его лица, разукрашенную в чёрный. Головной убор с перьями не присутствует на эмблеме клуба, однако является узнаваемой частью идентичности команды.

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