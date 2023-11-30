Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоятся матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд, который проходит в Дании, Норвегии и Швеции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Группа B

20:00 мск. Черногория — Камерун.

22:30 мск. Венгрия — Парагвай.

Группа D

20:00 мск. Словения — Исландия.

22:30 мск. Франция — Ангола.

Группа F

20:00 мск. Германия — Япония.

22:30 мск. Польша — Иран.

Группа H

20:00 мск. Нидерланды — Аргентина.

22:30 мск. Чехия — Конго.

Напомним, групповой этап женского чемпионата мира по гандболу — 2023 завершится 5 декабря. Всего участие в нынешних соревнованиях принимают 32 сборные. Финальный матч мирового первенства состоится 17 декабря. Действующим чемпионом мира является женская национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году.