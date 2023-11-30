Капитан сборной Англии пропустит Кубок шести наций и уделит внимание ментальному здоровью

Капитан клуба «Сарацинс» и сборной Англии по регби Оуэн Фаррелл не примет участия в Кубке шести наций в составе национальной команды. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте его регбийного клуба.

«Оуэн Фаррелл решил сделать перерыв в международном регби, установив приоритетом психическое благополучие своей семьи и себя лично», — утверждается в заявлении.

При этом Фаррелл продолжит выступления в составе «Сарацинс», которые выразили в заявлении полную поддержку своего капитана. Спортсмен дебютировал в составе сборной Англии в 2012 году. С тех пор регбист стал трёхкратным обладателем Кубка шести наций (2016, 2017, 2020). На прошедшем в 2023 году Кубке мира Фаррелл стал бронзовым призёром в составе национальной команды.