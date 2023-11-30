Поздняков: ОКР не давал согласия МОК на смену гражданства российских атлетов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что исполком организации не давал согласия на смену гражданства российских велогонщиков Михаила Яковлева и Валерии Любимовой, а также борца Георгия Тибилова. Глава ОКР подчеркнул, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить этим атлетам переход под юрисдикцию других комитетов было недопустимым.

Напомним, Яковлев получил спортивное гражданство Израиля, Любимова — Франции, а Тибилов — Сербии.

«Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.