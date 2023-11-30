Гандболисты ЦСКА одолели «Чеховских медведей» и единолично лидируют в Суперлиге

Завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на своей площадке с минимальным преимуществом обыграл подмосковных «Чеховских медведей» со счётом 25:24.

В составе армейского клуба по пять мячей забили Даниил Шишкарёв и Артур Рудь, четыре раза отличился Валентин Воробьёв. У «Чеховских медведей» по четыре раза отличились Дмитрий Санталов и Антон Аксюков.

ЦСКА одержал девятую победу в текущем чемпионате России и с 19 очками в активе единолично лидирует. «Чеховские медведи» потерпели второе поражение в сезоне и делят второе-третье места с «Пермскими медведями». Обе команды набрали по 16 очков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

ЦСКА (Москва) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 25:24 (14:13)