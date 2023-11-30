Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гандболисты ЦСКА одолели «Чеховских медведей» и единолично лидируют в Суперлиге

Гандболисты ЦСКА одолели «Чеховских медведей» и единолично лидируют в Суперлиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на своей площадке с минимальным преимуществом обыграл подмосковных «Чеховских медведей» со счётом 25:24.

В составе армейского клуба по пять мячей забили Даниил Шишкарёв и Артур Рудь, четыре раза отличился Валентин Воробьёв. У «Чеховских медведей» по четыре раза отличились Дмитрий Санталов и Антон Аксюков.

ЦСКА одержал девятую победу в текущем чемпионате России и с 19 очками в активе единолично лидирует. «Чеховские медведи» потерпели второе поражение в сезоне и делят второе-третье места с «Пермскими медведями». Обе команды набрали по 16 очков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап

ЦСКА (Москва) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 25:24 (14:13)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android