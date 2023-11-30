В Москве прошёл командный турнир шахматного делового клуба «Игра Королей»

В среду 29 ноября в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника состоялся традиционный вечер «Игра Королей», организованный одноимённым клубом, владельцами которого являются Ян Сепиашвили, Дмитрий Картвелишвили и Георгий Нагибин. Специальным гостем турнира стал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Альберт Хорев, который выступил за команду МИД.

В блиц-турнире, организованном при поддержке Федерации шахмат России, приняли участие 25 команд. Соревнования прошли по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 5 минут плюс 2 секунды на ход.

Результаты турнира «Игра Королей»:

Команды из шахматистов-любителей

1. «Счётная палата» – 9 матчевых очков (14,5 – сумма индивидуальных очков всех членов команды);

2. «Газпромбанк» – 8 (15,5);

3. «Архитектурный шахматный клуб» – 8 (15,5).

Команды в абсолютном зачёте

1. Федерация шахмат Москвы – 13 (21,5);

2. VK Chess Team – 12 (20,5);

3. «Клуб Королей» – 10 (19).

Женские команды

1. «Шахматные королевы» — 6 (10,5).