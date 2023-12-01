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Ян Непомнящий восьмой раз подряд сыграл вничью на этапе серии Grand Chess Tour

Ян Непомнящий восьмой раз подряд сыграл вничью на этапе серии Grand Chess Tour
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На турнире Кубок Синкфилда, который является заключительным этапом Grand Chess Tour, российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл восьмую партию, завершившуюся ничьей.

Соперником россиянина стал представитель Нидерландов Аниш Гири. Непомнящий играл белыми фигурами. Встреча завершилась на 50-м ходу.

Отметим, это восьмая партия Непомнящего подряд, которая завершилась вничью.

В турнирной таблице Кубка Синкфилда первое место занял американец Фабиано Каруана. На втором и третьем месте расположились ещё два представителя США Леньер Домингес и Уэсли Со.

Ян Непомнящий финишировал на четвёртом месте, записав в свой актив четыре очка. Следом за ними расположились Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (США).

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