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Юлия Ефимова: Лионель Месси или Криштиану Роналду? Дэвид Бекхэм

Юлия Ефимова: Лионель Месси или Криштиану Роналду? Дэвид Бекхэм
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова назвала любимого футболиста.

«Лионель Месси или Криштиану Роналду? Дэвид Бекхэм (смеётся). Да, чисто внешне (смеётся)», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Напомним, Ефимова выходила на заплывы на чемпионате России по плаванию на короткой воде в футболке «Спартака». Недавно спортсменка впервые посетила матч московского клуба и рассказала, что получила приятные впечатления от игры.

На прошедшем чемпионате России на короткой воде Ефимова выиграла три бронзовые медали. Спортсменка стала третьей на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брассом. Победительницей всех заплывов стала Евгения Чикунова.

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