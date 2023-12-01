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Юлия Ефимова: готова дать несколько уроков по нырянию Александру Соболеву

Юлия Ефимова: готова дать несколько уроков по нырянию Александру Соболеву
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что ещё не выбрала любимого футболиста в московском футбольном клубе «Спартак».

«Что касается любимчика в «Спартаке», я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо ещё разобраться и выбрать любимчика. Видела мемы про Александра Соболева и «нырки». Конечно, я готова дать ему несколько уроков, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Напомним, Ефимова выходила на заплывы на чемпионате России по плаванию на короткой воде в футболке «Спартака». Недавно спортсменка впервые посетила матч московского клуба.

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