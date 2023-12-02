Магнус Карлсен и Дин Лижэнь сыграют на супертурнире по шахматам Фишера

Действующий чемпион мира по классическим шахматам китаец Дин Лижэнь сыграет матч со своим предшественником и действующим чемпионом мира по рапиду и блицу норвежцем Магнусом Карлсеном на турнире по шахматам Фишера в феврале 2024 года, сообщает портал ChessBase.

Соревнование Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge состоится в Германии с 9 по 16 февраля 2024 года. В турнире примут участие Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь (Китай), Фабиано Каруана (США), Алиреза Фируджа (Франция), Винсент Каймер (Германия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Левон Аронян (США), Гукеш Доммараджу (Индия).

Напомним, шахматы Фишера – одна из разновидностей шахматной игры, в которой правила те же, что и в классике, но отличается расстановка фигур на первом и последнем рядах. Все фигуры, кроме пешек, расставляются в случайном порядке, но слоны при этом должны быть разнопольными, а ладьи должны стоять по обе стороны от короля. Всего возможных вариантов начальной позиции 960, отсюда и другое название шахмат Фишера – шахматы-960.