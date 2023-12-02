Магнус Карлсен подтвердил участие в ЧМ по рапиду и блицу в Самарканде

Действующий чемпион мира по рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен подтвердил, что он будет защищать свои титулы чемпиона мира на турнире в Самарканде (Узбекистан). Окончательные списки участников станут известны 11 декабря.

На данный момент ФИДЕ сообщает, что, помимо Магнуса, в турнире уже зарегистрировались Даниил Дубов, Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу, Винсент Кеймер, Шахрияр Мамедьяров, Ян-Кшиштоф Дуда, Юй Янъи, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян и другие топ-гроссмейстеры.

Среди женщин регистрацию уже прошли Александра Костенюк, Александра Горячкина, Цзю Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Бибисара Ассаубаева, Хампи Конеру.

Мировое шахматное первенство по рапиду и блицу в 2023 году состоится с 26 по 30 декабря в узбекском Самарканде.