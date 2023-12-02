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Вайшали и Рамешбабу Прагнанандха стали первыми сестрой и братом — гроссмейстерами

Вайшали и Рамешбабу Прагнанандха стали первыми сестрой и братом — гроссмейстерами
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Индийские шахматисты Вайшали и Рамешбабу Прагнанандха стали первыми в истории братом и сестрой, каждый из которых добился звания гроссмейстера. Это произошло после того, как Вайшали Прагнанандха в пятницу, 1 декабря, пересекла в рейтинге ФИДЕ отметку в 2500 очков, тем самым выполнив норматив на звание международного гроссмейстера.

Её брат, Прагнанандха, стал гроссмейстером в 2016 году: тогда спортсмен стал самым молодым международным гроссмейстером в истории шахмат, выполнив норматив в возрасте 10 лет, 10 месяцев и 19 дней.

Отметим, что сейчас Вайшали Прагнанандха является 11-й в мире среди женщин-шахматисток в рейтинге ФИДЕ, имея в активе 2501 очко. Рамешбабу Прагнанандха — 13-й шахматист мира (2740 очков).

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