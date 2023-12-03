Россиянин Каниковский завоевал золото на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Токио

Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем турнира «Большого шлема» в Токио в весовой категории до 100 кг.

В финальной схватке Каниковский победил представителя Японии Доту Араи.

22-летний спортсмен является бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года. Также спортсмен выигрывал золото на турнирах «Большого шлема в Улан-Баторе (2022) и Астане (2023).

Ранее бронзовые медали в Токио завоевали россияне Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), победивший Балабая Агаева из Азербайджана, и Инал Тасоев (свыше 100 кг), который оказался сильнее грузина Левани Матиашвили.

Соревнования завершатся 3 декабря. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.